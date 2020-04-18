В Башкирии пожарный извещатель спас от гибели двух женщин

Накануне в Куюргазинском районе Башкирии произошел пожар. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. Подробности рассказали в республиканском Госкомитете по ЧС.
Инцидент произошел в жилом доме в деревне Ялчикаево. Хозяйка дома внезапно услышала звук сработавшего пожарного извещателя. Вскоре женщина обнаружила огонь возле холодильника.
Самостоятельно потушить пожар не удалось. В результате возгорания пострадала 69-летняя женщина. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: Интернет.