В Башкирии водитель фургона протаранил грузовик: есть пострадавшие

Сегодня, 18 апреля, в Белорецком районе произошла серьезная авария. Водитель ГАЗели на полном ходу влетел в стоящий на обочине грузовик. Подробности ДТП рассказали в региональном Госкомитете РБ по ЧС.
На место происшествия незамедлительно направились спецслужбы. Авария произошла на 204 км автодороге Уфа – Белорецк. По всей видимости, водитель ГАЗели попросту не справился с управлением.
Спасателям пришлось деблокировать водителя. В ДТП пострадали 22 и 27-летние мужчины. Обстоятельства аварии выясняются.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.