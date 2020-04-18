Сотрудников, сбежавших из РКБ в Уфе через окно, положат в больницу принудительно

Шестерых сбежавших сотрудников Республиканской клинической больницы им. Куватова положат в клинику принудительно. Главный санитарный врач Башкирии предъявил иск к семерым ответчикам. Однако суд отказал в удовлетворении одного искового заявления.

9 апреля медработники самовольно покинули территорию РКБ. Они не прошли медицинское обследование а это могло привести к распространению коронавируса. Однако сотрудники медучреждения утверждали, что их отправили на домашнюю самоизоляцию.

Суд принял решение принудительно поместить нарушителей под медицинское наблюдение в медицинское учреждение на определенный срок при отсутствии клинических проявлений болезни и получении медучреждением двукратного отрицательного анализа. Решения подлежат немедленному исполнению. Для этого привлекаются сотрудники полиции и работники соответствующих меучреждений специализированным медицинским транспортом. пресс-служба Верховного суда Башкирии

РКБ им. Куватова находится на карантине с 6 апреля. В медучреждении был обнаружен очаг COVID-19. Вскоре в сети появилось видео, как медработники покидали здание РКБ через окно.