Сотрудников, сбежавших из РКБ в Уфе через окно, положат в больницу принудительно

Шестерых сбежавших сотрудников Республиканской клинической больницы им. Куватова положат в клинику принудительно. Главный санитарный врач Башкирии предъявил иск к семерым ответчикам. Однако суд отказал в удовлетворении одного искового заявления.
9 апреля медработники самовольно покинули территорию РКБ. Они не прошли медицинское обследование а это могло привести к распространению коронавируса. Однако сотрудники медучреждения утверждали, что их отправили на домашнюю самоизоляцию.
РКБ им. Куватова находится на карантине с 6 апреля. В медучреждении был обнаружен очаг COVID-19. Вскоре в сети появилось видео, как медработники покидали здание РКБ через окно.
Фото: Интернет.