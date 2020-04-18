В Башкирии из-за осложнений от Covid-19 умерли еще два пациента

В Башкирии погибли еще два пациента с подтвержденным диагнозом Covid-19. Об этом на ежедневном брифинге Минздрава рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин. Оба пациента имели также ряд других заболеваний.

Как рассказал министр, один из пациентов – мужчина. Он страдал от опухоли головного мозга, проходил лечение, химиотерапию. Но заразился коронавирусом и скончался от осложнений.

Второй погибший пациент – женщина. Она проходила лечение по основному заболеванию – множественной миеломной болезни. Как сообщил Максим Забелин, женщина также заболела новой коронавирусной инфекцией, которая осложнилась течением вирусной пневмонии и привела к смерти.

Напомним, в Башкирии на 18 апреля зафиксировано 252 случая коронавируса. Выписанных по-прежнему 14. Погибших уже 10.