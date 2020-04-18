МЧС Башкирии обнаружил три тела в разных районах региона

Уважаемые граждане! Какова бы ни была причина вашего выхода к реке, будьте аккуратнее. Вода очень холодная, а берега могут быть обманчиво крепкими. Земля может уйти из-под ног. А рыбалка и вовсе может подождать до лучших времен. Безопасность дороже. Вас любят и ждут дома. И самим сейчас лучше оставаться дома. Действует режим самоизоляции.

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан