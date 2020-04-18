МЧС Башкирии обнаружил три тела в разных районах региона

МЧС Башкирии сообщил о страшных находках, извлеченных из водных объектов республики. Сразу в трех районах региона были обнаружены тела мужчин. Все они переданы сотрудникам полиции для установления причин произошедшего.

ГУ МСЧ России по РБ назвал районы, в которых были обнаружены тела. В Уфимском районе спасатели извлекли мертвого мужчину из реки Белой близ н.п.Красный Яр. В Салаватском районе в пруду вблизи н.п. Ташаул тело мужчины 1932 года рождения было найдено местными жителями.

Третье тело найдено в Иглинском районе на реке Сим рядом с селом Новосимское. Личность обстоятельства смерти, неизвестны. Это предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Уважаемые граждане! Какова бы ни была причина вашего выхода к реке, будьте аккуратнее. Вода очень холодная, а берега могут быть обманчиво крепкими. Земля может уйти из-под ног. А рыбалка и вовсе может подождать до лучших времен. Безопасность дороже. Вас любят и ждут дома. И самим сейчас лучше оставаться дома. Действует режим самоизоляции.

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Фото: Интернет