МЧС Башкирии обнаружил три тела в разных районах региона

МЧС Башкирии сообщил о страшных находках, извлеченных из водных объектов республики. Сразу в трех районах региона были обнаружены тела мужчин. Все они переданы сотрудникам полиции для установления причин произошедшего.
ГУ МСЧ России по РБ назвал районы, в которых были обнаружены тела. В Уфимском районе спасатели извлекли мертвого мужчину из реки Белой близ н.п.Красный Яр. В Салаватском районе в пруду вблизи н.п. Ташаул тело мужчины 1932 года рождения было найдено местными жителями.
Третье тело найдено в Иглинском районе на реке Сим рядом с селом Новосимское. Личность обстоятельства смерти, неизвестны. Это предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.
Фото: Интернет