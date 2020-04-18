Министр здравоохранения РБ высказался о побеге врачей из РКБ им. Куватова

Министр здравоохранения Башкирии высказался о побеге врачей из РКБ им. Куватова. Свое мнение на этот счет он озвучил во время брифинга Минздрава. Напомним, 9 апреля шестеро медработников покинули здание больницы.
Максим Забелин отметил, что все предписания Главного санитарного врача РФ обязательны к исполнению. Тоже касается и решением Роспотребнадзора. После этого он упомянул ситуацию с побегом из РКБ им. Куватова.
Также министр объявил, что ограничительные мероприятия, предпринятые по отношению к сбежавшим сотрудникам больницы, они будут обязаны исполнить. В том числе речь и о решении суда. Напомним, суд принял решение принудительно вернуть сбежавших под медицинское наблюдение.
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