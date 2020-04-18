Министр здравоохранения РБ высказался о побеге врачей из РКБ им. Куватова

Министр здравоохранения Башкирии высказался о побеге врачей из РКБ им. Куватова. Свое мнение на этот счет он озвучил во время брифинга Минздрава. Напомним, 9 апреля шестеро медработников покинули здание больницы.

Максим Забелин отметил, что все предписания Главного санитарного врача РФ обязательны к исполнению. Тоже касается и решением Роспотребнадзора. После этого он упомянул ситуацию с побегом из РКБ им. Куватова.

К сожалению, наши коллеги покинули РКБ им. Куватова. В отношении них проводятся необходимые мероприятия по недопущению новой коронавирусной инфекции… Они не совсем этично поступили, когда покинули условия карантина. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин

Также министр объявил, что ограничительные мероприятия, предпринятые по отношению к сбежавшим сотрудникам больницы, они будут обязаны исполнить. В том числе речь и о решении суда. Напомним, суд принял решение принудительно вернуть сбежавших под медицинское наблюдение.