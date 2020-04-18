В Башкирии в ноябре будет сдано здание музея-заповедника «Шульган-Таш»

В ноябре здание музея-заповедника будет сдано, и после монтажа всех экспозиций с лета 2021 года мы сможем принимать многочисленных туристов на качественно новом уровне. Приглашаем инвесторов для строительства двух гостиниц и ресторана. Вирусы приходят и уходят, а такое место в мире – одно, и оно будет генерировать вам поток клиентов.

Глава Башкирии Радий Хабиров