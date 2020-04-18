В Башкирии в ноябре будет сдано здание музея-заповедника «Шульган-Таш»

В Башкирии продолжается строительство музея-заповедника "Шульган-Таш". Он располагается рядом с одноименной пещерой в Бурзянском районе. Радий Хабиров сообщил в своих соцсетях, что, несмотря на сложности, было принято решение профинансировать дальнейшие строительные работы.

В музее будет расположена экспозиция с копиями наскальных рисунков эпохи палеолита, рассказал Глава республики. Экспозиция будет посвящена истории первобытного общества. Также она затронет эпос «Урал-батыр».

В здании музея будет функционировать современный научный центр. В его состав войдут лаборатории и конференц-зал для работы учёных-спелеологов. Как отметил Радий Хабиров, это будет первая научная база такого профиля на Южном Урале.

В ноябре здание музея-заповедника будет сдано, и после монтажа всех экспозиций с лета 2021 года мы сможем принимать многочисленных туристов на качественно новом уровне. Приглашаем инвесторов для строительства двух гостиниц и ресторана. Вирусы приходят и уходят, а такое место в мире – одно, и оно будет генерировать вам поток клиентов.

Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: соцсети Главы Башкирии Радия Хабирова 