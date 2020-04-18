В Уфе детская поликлиника №5 получила новое оборудование

Детская поликлиника №5 Уфы получила новое оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение». Минздрав Башкирии сообщил, что в числе обновлений - электроэнцефалограф EEG-1200К с принадлежностями, производства Японии. Также был доставлен бинокулярный офтальмоскоп.
Аппарат NeuroFax EEG-1200 - это цифровая система высокого экспертного класса. Он имеет широкий спектр функций, в том числе запись, воспроизведение и качественный анализ полученных данных. С помощью оборудования можно управлять данными пациентов и планировать обследование.
Второй аппарат, полученный Детской поликлиникой, - это бинокулярный офтальмоскоп. Его используют при обследования глазного дна и выявлений патологий сетчатки зрительного нерва, а также самих сосудов сетчатки. С помощью бинокулярного офтальмоскопа можно выявить глазные заболевания у детей, даже у недоношенных.
Фото: Минздрав Башкирии