В Башкирии браконьеры отстреливали лосей из незаконного оружия

В Башкирии браконьеры отстреливали диких животных. Тушу убитого лося нашли сотрудники ГИБДД Белорецкого района. У лося обнаружено огнестрельное ранение брюшной полости.
За день до этого неизвестный убил двух лосей. Как сообщают в пресс-службе МВД Белорецкого района, ущерб составил 800 тысяч рублей. Как выяснило следствие, преступление совершил не один человек.
Полиция установила личности двоих жителей села Верхний Авзян Белорецкого района, оба признались в содеянном. Также у 24-летнего задержанного было изъято незаконно хранящееся двуствольное ружье, а у 29-летнего браконьера найдено одноствольное ружье, также хранящееся незаконно. Также полиция обнаружила патроны и похожее на порох вещество.
Фото: пресс-служба Отдела МВД по Белорецкому району