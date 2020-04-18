Предприятие Башкирии допустило загрязнение реки нефтепродуктами

Предприятие Башкирии допустило загрязнение водного объекта нефтесодержащей жидкостью. Нарушителем оказался ООО ПКФ «Регионпромснаб». По информации Прокуратуры Башкирии, ведомство в Бакалинском районе провело проверку соблюдения экологического законодательства.

Оказалось, что еще осенью прошлого года предприятие проводило демонтаж нефтяного трубопровода, который на тот момент бездействовал. Во время работы произошел разлив сырья. Но предприятие не вывезло его и оставило все, как есть.

В этом году в марте всплыли все нарушения. С талыми водами все эти остатки нефтесодержащей жидкости попали в реку Изяшка. Это и вызвало загрязнение воды.

В Прокуратуре сообщили, что по факту нарушения были возбуждены административные дела за нарушение правил охраны водных объектов и сокрытие экологической информации. В итоге виновные получили штраф в размере 83 тысячи рублей. Руководителю также было внесено представление об устранении нарушений.

Требования надзорного ведомства удовлетворены, загрязненная территория площадью 40 кв. м. очищена, в нефтешламовый амбар вывезено более 90 тонн замазученного грунта. Пресс-служба Прокуратуры РБ