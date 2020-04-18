В Башкирии одна из дорог превратилась в реку

В Кугарчинском районе дорога превратилась в реку из-за паводка. В связи с этим пришлось ограничить движение всех видов транспорта. Речь идет об участке с 64-го по 80-й километр трассы Старосубхангулово – Мраково.

Затопленный фрагмент дороги находится после деревни Сюрень и простирается до границы с Бурзянским районом. По данным ГИБДД, ожидается, что ограничение будет действовать до 21 апреля. Объезд участка возможен через населенные пункты Уркас – Кананикольское – Зилаир.