В Уфе аниматоры стали проводить праздники онлайн

Онлайн стали проводить и дни рождения: детские праздники из развлекательных центров перекочевали в видеочаты. Веселые конкурсы и сказочные персонажи остались неизменными. Аниматоры подстроились под новые реалии и стали развлекать детей через интернет.
Любимых персонажей Амелии среди игрушек и раскрасок видно сразу. Четырёхлапая коллекция героев из «Щенячьего патруля» выстроена в один ряд. Самые первые – Маршалл и Скай. Они же и на экране – на прямой связи с поклонницей задорные далматинец и кокер-спаниель в ярких костюмах. Сказка, в которой участвует сам ребёнок. В режиме самоизоляции праздники стали бесконтактными. На дни рождения родители собирают ребят теперь не в одной комнате, а в одной трансляции.
По ту сторону экрана – почти театр. В этой комнате – сами постановки. Здесь проводятся все игры, исполняются танцы, песни и звучат поздравления. Двери – кулисы. Тут, например, что-то вроде гримёрки и костюмерной.
В режиме самоизоляции скорректировали и формат игр. Неизменна только цель – зацепить внимание и зажечь глаза ребёнка.
Каждый день аниматоры этого агентства проводят прямые эфиры. Читают сказки на ночь. Проводят кулинарные мастер-классы. Новая трансляция – новый образ. Денег за такие прямые эфиры не берут, а отвечают каждому, кто пишет в чате. И даже если дети иногда забывают сказать спасибо, за них говорят улыбки и рисунки, которые они дарят и посылают на почту волшебным персонажам.