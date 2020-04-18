В Уфе аниматоры стали проводить праздники онлайн

Онлайн стали проводить и дни рождения: детские праздники из развлекательных центров перекочевали в видеочаты. Веселые конкурсы и сказочные персонажи остались неизменными. Аниматоры подстроились под новые реалии и стали развлекать детей через интернет.

Любимых персонажей Амелии среди игрушек и раскрасок видно сразу. Четырёхлапая коллекция героев из «Щенячьего патруля» выстроена в один ряд. Самые первые – Маршалл и Скай. Они же и на экране – на прямой связи с поклонницей задорные далматинец и кокер-спаниель в ярких костюмах. Сказка, в которой участвует сам ребёнок. В режиме самоизоляции праздники стали бесконтактными. На дни рождения родители собирают ребят теперь не в одной комнате, а в одной трансляции.

Помощь родителям тоже. Дети сидят, отвлекаются. Это выход.

Наиль, Карина и Амелия Салиховы

По ту сторону экрана – почти театр. В этой комнате – сами постановки. Здесь проводятся все игры, исполняются танцы, песни и звучат поздравления. Двери – кулисы. Тут, например, что-то вроде гримёрки и костюмерной.

Здесь у нас костюмерная. Очень много образов. Образы постоянно меняются. Каждые 2 года меняется популярный образ полностью.

Тимур Асянов, аниматор

В режиме самоизоляции скорректировали и формат игр. Неизменна только цель – зацепить внимание и зажечь глаза ребёнка.

Есть только твой голос и визуал. То есть ребёнок воспринимает тебя только через экран. И, соответственно, удержать внимание немножечко тяжелее. Однако мы справляемся неплохо. Мы танцуем разными частями тела.

Эмма Теляпкулова, аниматор

Каждый день аниматоры этого агентства проводят прямые эфиры. Читают сказки на ночь. Проводят кулинарные мастер-классы. Новая трансляция – новый образ. Денег за такие прямые эфиры не берут, а отвечают каждому, кто пишет в чате. И даже если дети иногда забывают сказать спасибо, за них говорят улыбки и рисунки, которые они дарят и посылают на почту волшебным персонажам.