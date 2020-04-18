В Уфе аниматоры стали проводить праздники онлайн

Онлайн стали проводить и дни рождения: детские праздники из развлекательных центров перекочевали в видеочаты. Веселые конкурсы и сказочные персонажи остались неизменными. Аниматоры подстроились под новые реалии и стали развлекать детей через интернет.

Любимых персонажей Амелии среди игрушек и раскрасок видно сразу. Четырёхлапая коллекция героев из «Щенячьего патруля» выстроена в один ряд. Самые первые – Маршалл и Скай. Они же и на экране – на прямой связи с поклонницей задорные далматинец и кокер-спаниель в ярких костюмах. Сказка, в которой участвует сам ребёнок. В режиме самоизоляции праздники стали бесконтактными. На дни рождения родители собирают ребят теперь не в одной комнате, а в одной трансляции.

Помощь родителям тоже. Дети сидят, отвлекаются. Это выход. Наиль, Карина и Амелия Салиховы

По ту сторону экрана – почти театр. В этой комнате – сами постановки. Здесь проводятся все игры, исполняются танцы, песни и звучат поздравления. Двери – кулисы. Тут, например, что-то вроде гримёрки и костюмерной.

Здесь у нас костюмерная. Очень много образов. Образы постоянно меняются. Каждые 2 года меняется популярный образ полностью. Тимур Асянов, аниматор



В режиме самоизоляции скорректировали и формат игр. Неизменна только цель – зацепить внимание и зажечь глаза ребёнка.

Есть только твой голос и визуал. То есть ребёнок воспринимает тебя только через экран. И, соответственно, удержать внимание немножечко тяжелее. Однако мы справляемся неплохо. Мы танцуем разными частями тела. Эмма Теляпкулова, аниматор