В Уфе подвели итоги первой недели фестиваля «Алга в киберспорт»

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил календарь соревнований на зимний сезон 2020-2021 годов: запланированы 24 старта – 10 этапов Кубка мира (вместо обычных девяти), семь этапов Кубка IBU, три юниорского Кубка мира, а также чемпионат мира и открытые континентальные состязания среди взрослых, юношей и юниоров. В рамках 10-го этапа Кубка мира в Норвегии впервые в истории Кубка мира пройдут соревнования в суперспринте. Начнётся международный сезон в конце ноября и завершится в марте.

Международный союз конькобежцев отменил ряд чемпионатов мира, в том числе по шорт-треку. Ранее соревнования планировали просто перенести. Однако в связи с пандемией коронавируса форум отменили. Один из главных фаворитов на награды, лидер сборной России и воспитанник башкирского шорт-трека Семён Елистратов рассказал в интервью нашему телеканалу, что расстроен этим известием, так как особенно готовился к этому турниру. Напомним, в 2016 Елистратов не смог принять участие в чемпионате мира из-за допинг-скандала по милдронату.

739 участников в 10 разных видах компьютерного спорта, 73 тысячи просмотров в паблике и 20 тысяч зрителей в прямом эфире – таковы итоги первой недели республиканского фестиваля «Алга в киберспорт». Все виды программ транслировались в официальном паблике во «ВКонтакте» фестиваля. Суммарно прямые эфире за пять дней посмотрели 19780 человек. Это показывает, что соревнования интересны не только самим участникам, но и зрителям, которые следят за турнирами со своих гаджетов. Впереди еще три игровые недели фестиваля «Алга в киберспорт».