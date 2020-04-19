В Башкирии молодой парень лишился жизни после столкновения с фурой

18 апреля в Башкирии произошла смертельная авария. На автодороге Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись два грузовика. В результате ДТП погиб молодой парень.

22-летний житель Учалов за рулем грузовика «ГАЗ» совершил наезд на другой грузовик «Вольво». Вторая фура совершила остановку для смены водителя. При столкновении сильные травмы получил 26-летний пассажир «ГАЗа».

Парня срочно госпитализировали. Врачи боролись за жизнь молодого человека, но спасти его не удалось. Точные обстоятельства аварии ещё предстоит установить.