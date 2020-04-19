В Башкирии из водоёмов достали тела троих мужчин

В нескольких районах Башкирии из водоёмов достали тела троих мужчин. Об этом сообщили в региональном МЧС. Один из погибших оказался ранее пропавшим мужчиной.

Тела погибших были найдены в трёх районах республики. Из воды мужчин достали в Уфимском, Салаватском и Иглинском районах. Личность двоих мужчин ещё предстоит установить.

Третьим погибшим оказался 88-летний ранее пропавший мужчина. Обстоятельства смертей несчастных предстоит установить. Спасатели Башкирии предостерегают жителей республики о таянии льда и паводка и просят быть максимально аккуратными у водоёмов.