В Башкирии трёхлетний малыш заживо сгорел в страшном пожаре

Страшная трагедия произошла накануне, 18 апреля. В селе Большеустьикинское Мечетлинского района огнём охватило постройку для временного проживания. На место происшествия оперативно прибыли службы спасения.
Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 11:48. Уже к 11:56 пожар был локализован, а полностью ликвидирован в 12:12. После осмотра пепелища было обнаружено тело маленького ребёнка.
Возможности спасти трёхлетнего малыша не было. Причины страшной трагедии неизвестны. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить дознавателю МЧС России.
Фото: МЧС по РБ.