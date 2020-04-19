В России зафиксировано более 6 тысяч новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил новые данные на 19 апреля. За сутки в России зафиксировано 6 060 новых случаев заболевания COVID-19. Всего количество заболевших коронавирусом за всё время – 42 853 человека.

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в 78 регионах страны. 234 человека за сутки полностью излечились от вируса (за всё время – 3 291). За сутки скончались 48 человек с подтвержденным COVID-19 (за всё время – 361).

По последним данным в Башкирии количество заболевших не увеличилось. Всего выявлено 252 случая заболевания COVID-19. Из них 14 пациентов полностью излечились от вируса, а 10 человек с подтверждённым коронавиурсом скончались.