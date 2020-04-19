В Башкирии выявлены новые случаи заболевания COVID-19

Сегодня, 19 апреля, стали известные новые данные по заболеванию коронавирусом в Башкирии. Об этом сообщил Максим Забелин, министр здравоохранения РБ, на ежедневном онлайн-брифинге. За сутки выявлено 45 новых случаев заболевания COVID-19 в республике.

Общее количество заболевших за всё время составило – 297 человек. Полностью излечились от коронавируса 14 человек. Смертью закончились 10 случаев с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Всего в России за сутки выявлено 6 060 новых случаев заболевания. За всё время 361 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. 3 291 пациент с коронавирусом в России полностью излечился.