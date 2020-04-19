В Башкирии нашли бездыханное тело счастливого отца троих детей

В городе Стерлитамак произошло страшное событие. В собственной квартире было найдено тело 23-летнего парня. Известно, что у погибшего осталось трое детей.

У 23-летнего Юлая недавно произошло радостное событие – он стал отцом третьего ребёнка. Ничего в жизни весёлого и добродушного парня не предвещало беды. Но через месяц после рождения младшего сына бездыханное тело Юлая было найдено в собственной квартире.

Следствие видит в смерти суицидальный характер. Что послужило причиной страшного решения – неизвестно. Семья парня скорбит и до сих пор не может поверить в случившееся.