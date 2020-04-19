В Уфе двое мужчин задохнулись в канализации

Страшное событие произошло сегодня, 19 апреля. На пульт диспетчера Центра обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что двое мужчин задыхаются в канализации. На место происшествия срочно выехали сотрудники спасения.

К указанному люку приехали спасатели, медики и полиция. К сожалению, спасти несчастных уже не удалось. Видимо, в канализации скопился газ, непригодный для дыхания.

Выяснилось, что погибшим было всего лишь 20 и 35 лет. Точные обстоятельства происшествия ещё предстоит установить. Госкомитет РБ по ЧП предупреждает жителей республики об опасности нахождения в канализационном пространстве.