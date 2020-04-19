Герои нашего времени: как жители Башкирии помогают в борьбе с коронавирусом

Они не носят обтягивающие костюмы и не владеют телепортацией. Супергерои нашего времени – простые люди. Медики, волонтёры, бизнесмены, рядовые жители республики: одни лечат людей, другие – обеспечивают едой и лекарствами пожилых. Это их ежедневная работа, которая обычно остаётся в тени.
Волонтёры оказались в доме Матрёны Ефимовны самыми долгожданными гостями. Активисты принесли пакет, заполненный продуктами. В благодарность бабушка позвала на чай. Но нельзя. Доставка помощи – бесконтактная. А общение на расстоянии не менее метра.
В пакете крупа, макароны, мука, масло и чай. Бесплатно. Потому что бабушка одинокая. Помочь больше некому. Такая поддержка оказывается и участникам войны. Список нуждающихся составляется в администрации населённого пункта.
Для пожилых людей и инвалидов добровольцы как бесплатные курьеры. В Уфимском районе 70 волонтёров и 20 социальных работников. За каждым соцработником – по 17 пенсионеров и инвалидов.
Накормить и врачей решили прихожане Нагаевской мечети. Кухню развернули на свежем воздухе. Блюдо восточной кухни для медиков Республиканской клинической больницы приготовили из 100 килограммов риса.
Будущие медики ежедневно принимают звонки, формируют заявки на оказание медицинской помощи, регистрируют тех, кто приехал из-за границы, дают рекомендации по профилактике коронавируса. Горячая линия создана для поддержки людей, которые находятся на карантине и самоизоляции, а также пожилых и маломобильных людей. Позвонить можно по телефону: 8 (347) 286-58-27.
Дезинфекция рук – пятикратная. Для медиков это стандартная процедура. Вместе с врачами на службу по спасению людей заступают студенты. Каждый день – работа с заражёнными COVID-19. Весь медперсонал 14 дней будет изолирован вместе с пациентами. После окончания смены все должны уйти в двухнедельный домашний карантин. В госпитале создали все необходимые условия для проживания медиков. Общежитие на 2-м и 3-м этажах.
Свой небольшой вклад в большое дело делают каждый день и рядовые жители города. В Уфе запущен проект «Дари еду». По всей стране уже собрали более 90 тонн продуктов. В столице республики проект стартовал в апреле. Нуждающимся передали 300 килограммов необходимых товаров. Заявку на участие в благотворительной акции оставляла и Эльвира Галимуллина. У её 12-летнего сына Шамиля синдром Меласа. С каждым днём мальчик становится слабее, кости словно становятся тоньше. Обычный поход в магазин для них – тяжёлое испытание.
Все, кто помогает им или сотням других нуждающихся в поддержке людей – герои нашего времени. Герои, которые обладают главными суперспособностями – человечностью и неравнодушием.