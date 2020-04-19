Герои нашего времени: как жители Башкирии помогают в борьбе с коронавирусом

Они не носят обтягивающие костюмы и не владеют телепортацией. Супергерои нашего времени – простые люди. Медики, волонтёры, бизнесмены, рядовые жители республики: одни лечат людей, другие – обеспечивают едой и лекарствами пожилых. Это их ежедневная работа, которая обычно остаётся в тени.

Волонтёры оказались в доме Матрёны Ефимовны самыми долгожданными гостями. Активисты принесли пакет, заполненный продуктами. В благодарность бабушка позвала на чай. Но нельзя. Доставка помощи – бесконтактная. А общение на расстоянии не менее метра.

В пакете крупа, макароны, мука, масло и чай. Бесплатно. Потому что бабушка одинокая. Помочь больше некому. Такая поддержка оказывается и участникам войны. Список нуждающихся составляется в администрации населённого пункта.

 Для пожилых людей и инвалидов добровольцы как бесплатные курьеры. В Уфимском районе 70 волонтёров и 20 социальных работников. За каждым соцработником – по 17 пенсионеров и инвалидов.

Чтобы попасть к нам на обслуживание, подключаем нашего социального работника. Они работают уже.

Татьяна Иванаевская, директор центра социального обслуживания населения «Гармония добра»

Накормить и врачей решили прихожане Нагаевской мечети. Кухню развернули на свежем воздухе. Блюдо восточной кухни для медиков Республиканской клинической больницы приготовили из 100 килограммов риса.

Врачам всем народ помогает. И ночью, и днем они не спят. Мы тоже их понимаем и поэтому им отправляем помощь свою.

Валико Мамадалиев, повар

В исламе есть такое: если ты увидел, что человек делает доброе дело, сделай еще лучше. т.е. мы как бы может и повторились за ним, но все же мы решили помочь в это трудное время. Цель была не просто прокормить их, а именно показать, что мусульмане тоже в это время в стороне не остаются.

Алмаз Шакиров, предприниматель

 Будущие медики ежедневно принимают звонки, формируют заявки на оказание медицинской помощи, регистрируют тех, кто приехал из-за границы, дают рекомендации по профилактике коронавируса. Горячая линия создана для поддержки людей, которые находятся на карантине и самоизоляции, а также пожилых и маломобильных людей. Позвонить можно по телефону:  8 (347) 286-58-27.

 Дезинфекция рук – пятикратная. Для медиков это стандартная процедура. Вместе с врачами на службу по спасению людей заступают студенты. Каждый день – работа с заражёнными COVID-19. Весь медперсонал 14 дней будет изолирован вместе с пациентами. После окончания смены все должны уйти в двухнедельный домашний карантин. В госпитале создали все необходимые условия для проживания медиков. Общежитие на 2-м и 3-м этажах.

 Наше добровольное решение, наверное, потому что мы хотим помогать людям, потому что мы пришли в эту профессию. Задача наша будет в том, что мы будем полностью заниматься пациентами. Мы будем ставить им капельницы, делать уколы, носить еду, убирать еду.

Игорь Акшенцев, студент Башкирского государственного медицинского университета

Свой небольшой вклад в большое дело делают каждый день и рядовые жители города. В Уфе запущен проект «Дари еду». По всей стране уже собрали более 90 тонн продуктов. В столице республики проект стартовал в апреле. Нуждающимся передали 300 килограммов необходимых товаров. Заявку на участие в благотворительной акции оставляла и Эльвира Галимуллина. У её 12-летнего сына Шамиля синдром Меласа. С каждым днём мальчик становится слабее, кости словно становятся тоньше. Обычный поход в магазин для них – тяжёлое испытание.

Все, кто помогает им или сотням других нуждающихся в поддержке людей – герои нашего времени. Герои, которые обладают главными суперспособностями – человечностью и неравнодушием.