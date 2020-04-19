Герои нашего времени: как жители Башкирии помогают в борьбе с коронавирусом

В исламе есть такое: если ты увидел, что человек делает доброе дело, сделай еще лучше. т.е. мы как бы может и повторились за ним, но все же мы решили помочь в это трудное время. Цель была не просто прокормить их, а именно показать, что мусульмане тоже в это время в стороне не остаются.

Алмаз Шакиров, предприниматель