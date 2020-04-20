Житель Башкирии забил до смерти свою сожительницу

В пятницу, 17 апреля, в одном из домов деревни Тирлянский, расположенной в Белорецком районе Башкирии, нашли тело 40-летней женщины. Практически все лицо потерпевшей было в гематомах. Об этом рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

Согласно проведенной судмедэкспертизе, женщина скончалась от разрыва печени. Вскоре был задержан подозреваемый в чудовищном преступлении. Им оказался 32-летний сожитель потерпевшей.

В совершении преступления подозреваемый сознался. Выяснилось, что он уже два раза имел проблемы с законом. Обстоятельства произошедшего выясняются.