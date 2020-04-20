Башкирия получила из федцентра 450 млн рублей на строительство крытого футбольного манежа

В столице Башкирии появится крытый футбольный манеж. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в социальных сетях. По его словам, строительство спортивного объекта начнется уже через считанные дни.

В официальных аккаунтах главы появилась новая рубрика #жизньпродолжается, в которой он рассказывает о планах на будущее. Новым героем поста в этот раз стал первый в регионе государственный крытый футбольный стадион, стоимостью в 450 миллионов рублей. По словам руководителя республики, на стадионе спортом смогут заниматься как дети, так и взрослые.