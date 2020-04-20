Башкирия получила из федцентра 450 млн рублей на строительство крытого футбольного манежа

В столице Башкирии появится крытый футбольный манеж. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в социальных сетях. По его словам, строительство спортивного объекта начнется уже через считанные дни.
В официальных аккаунтах главы появилась новая рубрика #жизньпродолжается, в которой он рассказывает о планах на будущее. Новым героем поста в этот раз стал первый в регионе государственный крытый футбольный стадион, стоимостью в 450 миллионов рублей. По словам руководителя республики, на стадионе спортом смогут заниматься как дети, так и взрослые.
Правительство республики ранее утвердило финансирование строительства крытого футбольного манежа в рамках республиканской адресной инвестиционной программы на 2020-2022 годы в размере 617,3 млн рублей: на 2020 год — 167,7 млн рублей (РФ — 164,4 млн, РБ — 3,3 млн), на 2021 год — 246,9 млн рублей (РФ — 109,5 млн, РБ — 137,4 млн), на 2022 год — 202,6 млн рублей (РФ — 198,5 млн, РБ — 4,1 млн). Общая сметная стоимость проекта составляет 581,7 млн рублей.