В Башкирии пропал 14-летний подросток на машине

Волонтёры организации «Поиск пропавших детей в РБ» сообщили о новых поисках. Пропал 14-летний Алмаз Салихов. Известно, что подросток пропал в районе села Балтика Иглинского района.
Волонтёры сообщают, что мальчик передвигается на машине. Подростка можно заметить на «Ладе Гранта» с госномером У363СХ. Возможно, парень мог поехать в Иглино.
Рост Алмаза около 155 см, телосложение худощавое. Волосы тёмно-русые, глаза карие. Есть родинка над губой, а на животе шрам от аппендицита.
В день исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном, красной полоской сбоку и надписью на полосе Supreme. Также на подростке были темно-синие штаны.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят обратиться по телефонам: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87 (Руслан).