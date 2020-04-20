Жители Башкирии должны носить маски и перчатки в магазинах и автобусах

С 20 апреля вводятся новые меры по снижению риска распространения коронавирусной инфекции. 17 апреля Глава Башкирии подписал указ о дополнительных мерах. Изменения коснулись правила поведения в магазинах и общественном транспорте.

Теперь в обязательном порядке все пассажиры автобусов, маршруток, электричек должны носить маски и перчатки. При чём применять их нужно не только внутри транспорта, но и на остановках. Такие же меры касаются и водителей.

В магазинах ношение маски и перчаток также стало обязательным. Не отменяется и правило – соблюдать расстояние 1,5-2 метра друг от друга. Также стоит дезинфицировать все пластиковые предметы, которыми человек часто пользуется на улице (банковские карты, гаджеты и др.).