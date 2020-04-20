В России зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заболевания COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил данные о заболевших в России. За сутки выявлено ещё 4 268 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране 47 121 случай заболевания COVID-19.

Сообщается, что из них более 2 тысяч человек не имели ярких симптомов болезни. За сутки количество смертей увеличилось на 44 человека (за всё время – 405). А полностью излечились от вируса 155 человек (за всё время – 3 446).