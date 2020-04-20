В Башкирии количество заболевших COVID-19 превысило 300 человек

Стало известно о новых случаях заболевания коронавирусом в Башкирии. За сутки выявлено ещё 52 случая заболевания новым вирусом. Всего в республике выявлено 347 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном собрании в Правительстве. Количество излечившихся от коронавируса увеличилось на 6 человек – 20 пациентов полностью выздоровели. Количество погибших также увеличилось – по последним данным скончалось 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

В России за сутки выявлено 4 268 человек с коронавирусом. За всё время выявлено 47 121 случаев COVID-19. Погибло 405 человек, а излечились — 3 446.