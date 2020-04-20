В Уфе на вокзале случайно поймали больного коронавирусом

На железнодорожном вокзале мы перехватили человека с коронавирусом. Он ехал из Москвы. Вы только задумайтесь. Сколько человек он мог заразить? Аэропорт и ж\д вокзал мы контролируем. В Бирске видел автобусы. Первое, надо легальные перевозки закрыть, а нелегальные просто останавливать и не пускать в город. Либо брать – и на карантин. Создайте условия, чтобы этого здесь не было. В аэропорту у нас мышь не проскочит. На вокзале тоже уже следят.

Радий Хабиров