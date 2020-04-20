В Уфе на вокзале случайно поймали больного коронавирусом

Радий Хабиров на еженедельной оперативке в Правительстве Башкирии рассказал о задержании больного коронавирусом на железнодорожном вокзале в Уфе. Он посетовал на то, что пассажир мог заразить кого угодно. Этот человек приехал в Уфу из Москвы.
Глава Башкирии рассказал о том, как на железнодорожном вокзале в Уфе задержали пассажира с подтвержденным коронавирусом. Причем произошло это лишь потому, что на вокзале появились врачи, проверяющие рейсы из Москвы. В связи с этим он потребовал взяться и за автобусное сообщение.