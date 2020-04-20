Названы регионы России с наибольшим приростом населения

В России за последние три года рост населения наблюдался в 24 регионах. Убыль населения наблюдалась в 59 регионах. Лидером по приросту населения оказалась Ингушетия, а самый маленький демографический рост показала Магаданская область.

Чемпионом по росту населения в России за последние три года стала Ингушетия. На втором месте – Севастополь . Тройку замывает Ленинградская область.

Что касается убыли населения, то тут первое место заняла Магаданская область. Затем следуют Еврейская автономная область и Коми. Ежегодно сокращение населения в России происходит в северных регионах, в Центральной России, а также в регионах Поволжья, Дальнего Востока и Сибири.