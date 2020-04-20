В Уфе появились «искусственные лёгкие», которые установили в РКБ им. Куватова

Ещё в одной больнице Уфы появился аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Первый был установлен в Городской клинической больнице Дёмы. А 17 апреля второй аппарат был доставлен в РКБ им. Куватова, где большое количество больных с коронавирусом.

Аппараты ЭКМО широко используются при проблемах с легкими или сердцем, когда другие способы лечения уже не дают нужного результата. Данную систему называют «искусственные лёгкие», так как аппарат берёт на себя роль очищения крови от углекислого газа и насыщения её кислородом. ЭКМО не даёт пациентам излечения от болезни, но помогают организму восстановиться и отдохнуть.

Аппарат не только может работать длительное время без перерыва, но к тому же не приковывает пациента к постели, что позволяет больным встречаться с родными. ЭКМО насыщает тело витаминами и минералами, поэтому первое время пациентам не нужна еда. Оснащение больниц аппаратами ИВЛ и ЭКМО способствует реализации национального проекта «Здравоохранение».