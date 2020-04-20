«Собака напрокат»: что ищут в Сети жители России во время самоизоляции

Самоизоляция поменяла вкусы и потребности жителей России. Некоторые запросы в Сети стали появляться чаще, некоторые – реже. В частности, люди стали интересоваться тем, как решать свои ежедневные дела.

Одними из самых популярных запросов в России во время самоизоляции стала фразы, которые содержат «не выходя из дома». Пользователи теперь решают свои ежедневные дела таким способом. Также выросло количество запросов о доставке еды.

Также люди стали больше узнавать про онлайн-концерты. Выросли такие запросы, как «что почитать», «как развлечь детей», «собака напрокат», «как подстричься самостоятельно». Интерес к видеоиграм упал с началом учёбы у школьников.

Увеличились запросы по поиску удалённой работы, организации рабочего места. Также жители стали больше интересоваться пособиями по безработице и меньше искать вакансии. Специалисты говорят, что в период пандемии люди не верят в то, что можно найти работу.