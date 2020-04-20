В Бирске открыли переправу через реку Белую

На 20-летний юбилей бирскую переправу открыли в 20-й раз. Понтонный мост, соединяющий район, монтируют только после таяния снегов. Все остальное время население пользуется ледовой переправой.
Мост построили в Нижегородской области в 2000 году. Он соединил два берега реки Белой. Это не просто мост, а, можно сказать, единственный путь к большой земле жителей Забелья.
То, что открытия моста ждали, понятно по количеству машин. Первый день, а движение не прекращается ни на минуту. Скорая, доставка почты и спецтехника. В Забелье их ждут около 5 тысяч сельчан, оторванных от города.
Мост демонтируют и разворачивают снова ежегодно. Зимой – ледовая переправа, а вот в межсезонье объездной путь может составить почти 200 километров. Работа у многих, оказавшихся по ту сторону реки, – в городе. В будни по этому понтонному мосту проезжает около 1000 автомобилей.
Переправе в этом году – 20 лет. Строили ее в Нижегородской области. В Бирск доставляли по Белой. Мост – тоже судно, просто другой категории. И стоит на учёте в Российском речном регистре.
В прошлом году бирский мост оказался в центре скандала. Жители пожаловались в соцсетях Главе республики, что за проезд берут деньги – 70 рублей в одну сторону. Тогда мост был в аренде у частной компании. После вмешательства руководства региона ситуация изменилась, переправу вернули на баланс администрации.
И хотя раскошеливаться за проезд теперь не приходится, население ждет, что на этом месте появится стационарный мост, который служил бы круглый год.