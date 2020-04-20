В Бирске открыли переправу через реку Белую

На 20-летний юбилей бирскую переправу открыли в 20-й раз. Понтонный мост, соединяющий район, монтируют только после таяния снегов. Все остальное время население пользуется ледовой переправой.

Мост построили в Нижегородской области в 2000 году. Он соединил два берега реки Белой. Это не просто мост, а, можно сказать, единственный путь к большой земле жителей Забелья.

То, что открытия моста ждали, понятно по количеству машин. Первый день, а движение не прекращается ни на минуту. Скорая, доставка почты и спецтехника. В Забелье их ждут около 5 тысяч сельчан, оторванных от города.

Мост нам жизненно необходим. Не столько нам, сколько тем пациентам, которые находятся в Забелье. Он действительно необходим. По статистике, минимум один вызов в сутки у нас обязательно присутствует. Ирина Микрюкова, старший фельдшер скорой помощи

Мост демонтируют и разворачивают снова ежегодно. Зимой – ледовая переправа, а вот в межсезонье объездной путь может составить почти 200 километров. Работа у многих, оказавшихся по ту сторону реки, – в городе. В будни по этому понтонному мосту проезжает около 1000 автомобилей.

Все вопросы – и личные, и по работе приходится решать. Это необходимо делать в городе. Владимир Валитов, житель с.Старобазаново

Переправе в этом году – 20 лет. Строили ее в Нижегородской области. В Бирск доставляли по Белой. Мост – тоже судно, просто другой категории. И стоит на учёте в Российском речном регистре.

Когда его строили, нам показалось, что несколько метров не хватает. Где-то 507 метров неправильно посчитали. Они добавили и когда его привезли. Он сел как положено. Александр Ипполитов, директор Бирского речного порта с 1994 -2013 гг.

В прошлом году бирский мост оказался в центре скандала. Жители пожаловались в соцсетях Главе республики, что за проезд берут деньги – 70 рублей в одну сторону. Тогда мост был в аренде у частной компании. После вмешательства руководства региона ситуация изменилась, переправу вернули на баланс администрации.

Расходы по содержанию моста несут республиканский и местный бюджеты. Шлагбаум всегда открыт. Но, безусловно, шлагбаум нужен, поскольку это все-таки понтонный мост. И если будет принято решение о приостановлении по разным причинам, для этого нужен шлагбаум. Это не значит, что мост платный. Конечно он бесплатный. Антон Талалов, глава администрации Бирского района