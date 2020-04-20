В Башкирии пропала женщина с двумя детьми

В Уфе пропала женщин с двумя детьми. О начале поисков сообщили волонтеры «Лиза Алерт». Сообщается, что о пропавших нет никаких известий уже 17 дней.

Жительница Уфы 45-летняя Розалия Куррочкина вместе с двумя детьми исчезла 3 апреля. Мальчиков зовут Виктор и Кирилл. Ребятам по 4 и 7 лет, соответственно.

Приметы Розалии

Рост 165 см, плотное телосложение, красно-каштановые волосы с проседью до плеч, глаза - карие.

Сообщается, что в день исчезновения на Розалии была темная зимняя куртка.

Приметы Виктора

Рост 110 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, голубые глаза. Родственники мальчика не знают, в чем он был в день пропажи.

Приметы Кирилла

Рост 140 см, плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза - голубые. Также неизвестно, в чем был в день исчезновения.