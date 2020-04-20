В Уфе главный врач РКБ им. Куватова уходит на самоизоляцию

Сегодня, 20 апреля, заканчивается 14-дневный карантин в РКБ им. Куватова. С завтрашнего дня все сотрудники больницы уйдут на двухнедельную самоизоляцию. До 5 мая на обязательную самоизоляцию уйдёт Эльза Сыртланова, главный врач РКБ им. Куватова.

Временно исполнять обязанности главного врача будет Евгений Кустов. Об этом сообщают в региональном Минздраве. Из больницы Белорецка Евгений Кустов прибыл на помощь в РКБ ещё 11 апреля.

21 и 22 апреля в медучреждении будет проведена заключительная дезинфекция. А с 23 числа РКБ им. Куватова будет заниматься лечением только пациентов с коронавирусом. К работе в больнице приступят бригады других медучреждений и тех, кто получил два отрицательных результата на COVID-19.