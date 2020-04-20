В России будут наказывать за пранки над учителями во время онлайн-обучения

В Интернете стали распространяться видео, в которых авторы издеваются над учителями во время дистанционных уроков. Следственный комитет пообещал отслеживать распространителей таких роликов и наказывать их. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Все чаще в сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые пранки в отношении педагогов и преподавателей. Демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей

Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет будет отслеживать издевательства и оскорбления учителей во время обучения-онлайн. В последнее время увеличилось количество пранков, в которых авторы высмеивают учителей. Наказание может дойти до возбуждения уголовного дела.

В ведомстве подчеркнули, что дистанционное образование– это единственный доступный вариант обучения в этот период. Действие взрослых людей вызывают «еще большее недоумение», отметили в следственном комитете. Ведомство намерено отслеживать распространителей таких видео.