В России будут наказывать за пранки над учителями во время онлайн-обучения

В Интернете стали распространяться видео, в которых авторы издеваются над учителями во время дистанционных уроков. Следственный комитет пообещал отслеживать распространителей таких роликов и наказывать их. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Следственный комитет будет отслеживать издевательства и оскорбления учителей во время обучения-онлайн. В последнее время увеличилось количество пранков, в которых авторы высмеивают учителей. Наказание может дойти до возбуждения уголовного дела.
В ведомстве подчеркнули, что дистанционное образование– это единственный доступный вариант обучения в этот период. Действие взрослых людей вызывают «еще большее недоумение», отметили в следственном комитете. Ведомство намерено отслеживать распространителей таких видео.