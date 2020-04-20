Жительница Башкирии попыталась зарезать маленьких дочерей

Как сообщает пресс-служба СК России по РБ, 18 апреля женщина находилась в доме своего сожителя с двумя дочками 8 и 5 лет. В какой-то момент агрессивная мать схватила нож и попыталась зарезать девочек. Мужчина успел остановить дебоширку и вызвать врачей.