Жительница Башкирии попыталась зарезать маленьких дочерей

В Аскинском районе Башкирии произошло страшное преступление. 35-летняя женщина попыталась зарезать двоих маленьких дочерей. Девочкам потребовалась срочная госпитализация.
Как сообщает пресс-служба СК России по РБ, 18 апреля женщина находилась в доме своего сожителя с двумя дочками 8 и 5 лет. В какой-то момент агрессивная мать схватила нож и попыталась зарезать девочек. Мужчина успел остановить дебоширку и вызвать врачей.
Сейчас несчастные находятся в больнице, им оказывается нужное лечение. Нерадивую мать задержала полиция и поместила под стражу. Причины страшного происшествия предстоит выяснить следствию.
Фото: Интернет.