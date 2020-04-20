Власти Уфы опровергли заражение вице-мэра коронавирусом

В социальных сетях разлетелась информация о том, что мэрию Уфы закрыли на жесткий карантин. Причиной этому послужило выявление коронавируса у заместителя мэра башкирской столицы Салавата Хусаинова. Вскоре выяснилось, что данная информация не соответствует действительности.

Информация появилась в каналах мессенджера Telegram. В фейковом сообщении было сказано, что Салават Хусаинов скрыл факт заражения коронавирусом.

Как сообщает издание bash.news со ссылкой на источники в администрации города, с вице-мэром все хорошо. Заражение коронавирусом подтверждено не было. Мэрия Уфы продолжает работу в штатном режиме.