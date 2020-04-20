Отмена автобусов в Москву и молитвы онлайн: итоги оперативного совещания в Правительстве Башкирии

Автобусное сообщение с Москвой будет прекращено. Об этом на еженедельном оперативном совещании сказал Глава Башкортостана. Связано это со сложностью контроля за пребывающими из российской столицы пассажиров, особенно за теми, кто воспользовался услугами нелегальных перевозчиков.

Радий Хабиров также поблагодарил жителей региона за соблюдение режима самоизоляции во время празднования Пасхи. Руководитель региона попросил оставаться дома в месяц Рамазан.

Празднование Пасхи во всех храмах и церквях республики прошло без прихожан. За богослужением православные следили в онлайн-режиме. Мусульмане тоже готовятся встретить священный месяц Рамазан. Он начнётся 24 апреля. Духовенство призывает отказаться от коллективных молитв и совершать обряд дома. Пик вспышки коронавируса еще не преодолён, угроза распространения инфекции остается. В связи с этим Глава Башкортостана поручил усилить контроль за пассажирами, пребывающими в регион всеми видами транспорта.

На железнодорожном вокзале мы перехватили человека, у которого подтвердился диагноз. Он приехал из Москвы. Поэтому совершенно точно эту работу надо продолжать. Если задуматься: человек ехал из Москвы на поезде, с какой долей вероятности у него перехватили инфекцию те, кто ранее высадился, кто прибыл к нам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Режим самоизоляции соблюдают не все жители. За прошедшую неделю в Башкортостане составлено более трех тысяч протоколов. Улицы продолжают патрулировать полицейские и дружинники. ГИБДД усилило контроль за автомобилистами. Мобильные группы и волонтеры не достучались до тех, кто вернулся из отпуска.

Самые недисциплинированными из контрольных групп стали граждане, прибывшие из-за рубежа. По данным последнего обхода, 5% из этой группы, за вычетом тех, у кого истек срок карантина, нарушают режим самоизоляции. Ленара Иванова, заместитель премьер-министра Правительства - министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Не сидится дома и аграриям, но на то у них есть законное право. Весенние полевые работы в самом разгаре, они уже вдвое превышают темпы прошлого года. Механизаторы трудятся, соблюдая санитарные нормы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Нехватки в технике нет, республиканский Минсельхоз помогает хозяйствам в обновлении автопарка.

Яровой сев начинаем. У нас и погода сейчас позволяет. Мы наблюдаем достаточно хорошую влагозарядку, причем во всех районах. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

В связи с режимом самоизоляции полюбившаяся многим акция «Зеленая Башкирия» этой весной пройдет без участия жителей. Озеленять муниципалитеты будут работники ЖКХ. Как отметил профильный министр, с 25 апреля по 1 мая будет высажено порядка 50 тысяч крупномеров – молодых деревьев высотой не менее 3 метров.

Хотим провести силами коммунальных служб, управляющими компаниями, теми предприятиями, которые получили разрешение на работу. Конечно, мы хотим привлечь и население, но чтобы они сажали деревья на своих садовых участках. Я думаю, у нас все получится. С 25 апреля мы стартуем. Борис Беляев, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр ЖКХ