Отмена автобусов в Москву и молитвы онлайн: итоги оперативного совещания в Правительстве Башкирии

Автобусное сообщение с Москвой будет прекращено. Об этом на еженедельном оперативном совещании сказал Глава Башкортостана. Связано это со сложностью контроля за пребывающими из российской столицы пассажиров, особенно за теми, кто воспользовался услугами нелегальных перевозчиков.
Радий Хабиров также поблагодарил жителей региона за соблюдение режима самоизоляции во время празднования Пасхи. Руководитель региона попросил оставаться дома в месяц Рамазан.
Празднование Пасхи во всех храмах и церквях республики прошло без прихожан. За богослужением православные следили в онлайн-режиме. Мусульмане тоже готовятся встретить священный месяц Рамазан. Он начнётся 24 апреля. Духовенство призывает отказаться от коллективных молитв и совершать обряд дома. Пик вспышки коронавируса еще не преодолён, угроза распространения инфекции остается. В связи с этим Глава Башкортостана поручил усилить контроль за пассажирами, пребывающими в регион всеми видами транспорта.
Режим самоизоляции соблюдают не все жители. За прошедшую неделю в Башкортостане составлено более трех тысяч протоколов. Улицы продолжают патрулировать полицейские и дружинники. ГИБДД усилило контроль за автомобилистами. Мобильные группы и волонтеры не достучались до тех, кто вернулся из отпуска.
Не сидится дома и аграриям, но на то у них есть законное право. Весенние полевые работы в самом разгаре, они уже вдвое превышают темпы прошлого года. Механизаторы трудятся, соблюдая санитарные нормы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Нехватки в технике нет, республиканский Минсельхоз помогает хозяйствам в обновлении автопарка.
В связи с режимом самоизоляции полюбившаяся многим акция «Зеленая Башкирия» этой весной пройдет без участия жителей. Озеленять муниципалитеты будут работники ЖКХ. Как отметил профильный министр, с 25 апреля по 1 мая будет высажено порядка 50 тысяч крупномеров – молодых деревьев высотой не менее 3 метров.
Внимание спасателей сейчас приковано к весеннему половодью. Реки очистились ото льда, наблюдается рост уровня воды. Под особым контролем МЧС находятся подтопленные участки дорог в Кугарчинском районе и в Дёмском районе столицы. Большинство рек региона на данный момент остаются в своих берегах.