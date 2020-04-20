В Башкирии охват фотофиксацией вывоза ТКО достиг 96%

Регоператоры Башкирии добились 96% охвата фотофиксацией фактов вывоза отходов. В ходе селекторного совещания по вопросам обращения с ТКО первый вице-премьер республиканского Правительства Андрей Назаров поставил задачу – не относиться к этому формально и довести работу до автоматизма. Процесс должен быть под постоянным контролем.