Майские праздники в России могут стать продолжением режима самоизоляции

Жителей России в мае ждут восемь выходных дней. Страна будет отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11. Между ними три рабочих дня – с 6 по 8 мая. Режим самоизоляции скорее всего распространится и на праздники, а три рабочих дня между ними будут также объявлены нерабочими. Это пока основной сценарий.