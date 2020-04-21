Майские праздники в России могут стать продолжением режима самоизоляции

Самоизоляция в России может коснуться майских праздников и рабочих дней между ними. Такой сценарий сейчас обсуждают предстваители власти. Об этом сообщают источники РБК.
Жителей России в мае ждут восемь выходных дней. Страна будет отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11. Между ними три рабочих дня – с 6 по 8 мая. Режим самоизоляции скорее всего распространится и на праздники, а три рабочих дня между ними будут также объявлены нерабочими. Это пока основной сценарий.
Есть ещё один сценарий. Режим самоизоляции могут продлить до середины мая. В случае нестабильной коронавирусной ситуации самоизоляцию могут продлить до 1 июня. Владимир Путин вчера на совещании с экспертами заявил о том, что Россия пока не дошла до пика эпидемии.