В Башкирии четыре человека пострадали во встречной аварии

Накануне, 20 апреля, в Нефтекамске произошла серьёзная авария. На улице Молодёжной столкнулись «Лада Приора» и «ВАЗ-2110». Пресс-служба Госавтоиспекции Башкирии сообщает, что в ДТП есть пострадавшие.

Столкновение произошло между 45-летним мужчиной и 23-летняя девушкой. Видимо, один из них не справился с управлением. Оба водителя сильно пострадали и были доставлены в больницу.

Также пострадали пассажиры автомобилей. В «Ладе Приора» травмы получил 29-летний мужчина, а в «ВАЗ-2110» – 24-летний парень. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться.