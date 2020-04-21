В Уфе индекс самоизоляции продолжает стремительно снижаться

Сегодня, 21 апреля, по состоянию на 11:00 индекс самоизоляции в Уфе показывает очень низкие результаты. Яндекс.Карты оценивают самоизоляцию в башкирской столице на 2,6 баллов из 5 возможных. Такие низкие показатели означают, что на улицах города много людей, что может привести к быстрому распространению коронавруса.

Сервис Яндекс.Карты начал показывать не только распространение коронавируса, но и уровень самоизоляции в разных городах страны. Уровень соблюдения режима с каждым днём всё ниже по всей России. Уфа не отстаёт от общей тенденции и уже на протяжении нескольких дней показывает низкий уровень самоизоляции.

Напомним, по данным карты оценка 4-5 баллов указывает на высокий уровень самоизоляции (на улице почти никого). 3-3,9 баллов – средний уровень соблюдения режима (на улице много людей). А 0-2,9 баллов – низкий уровень самоизоляции (на улице очень много людей).