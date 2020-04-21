Появились новые данные о количестве заболевших коронавирусом в Башкирии

В Башкирии продолжает расти количество covid-инфицированных. За сутки в республике обнаружены 22 новых случая заражения коронавирусом. Так, общее число заболевших приблизилось к 400 и стало 371.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Башкирии от болезни умерло 14 человек. Удалось излечиться 20 пациентам. Более подробные данные озвучат на ежедневном брифинге в Минздраве республики в 15:00 по местному времени.