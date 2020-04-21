Производители продуктов в России просят запретить скидки

Производители и продуктов и напитков просят запретить в магазинах скидки и акции на товары. Производственные предприятия таким образом хотят поддержать свои доходы. Несколько ассоциаций обратились с такой просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину.

С просьбой о дополнительной мере поддержке обратились производители продуктов в России. Скидки хоть и привлекают покупателей, но при этом снижают доходы производителей. Известно, что в условиях коронавируса расходы производителей растут, поэтому все акции и скидки нужно свести к минимуму.