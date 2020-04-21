В Уфе мужчину убил упавший с крыши кирпич

16 апреля на одной из строек в Уфе произошла трагедия. На 29-летнего рабочего упал кирпич. Известно, что обломок строительного материала упал с 20 этажа.

Несчастный случай произошёл на стройке в Советском районе. Строитель проходил по рабочей территории, когда на него упал обломок кирпича. На мужчине была строительная маска, но, к сожалению, она не спасла его жизнь.

Гострудинспекция занимается расследованием несчастного случая. Пока известно, что смерть мужчины наступила при падении на землю от удара кирпичом, поэтому у врачей не было шанса спасти несчастного. Скорее всего, начальника погибшего могут привлечь к уголовной ответственности.