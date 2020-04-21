В Уфе четыре человека погибли в ДТП из-за уснувшего водителя

В декабре 2019 года на дорогах Уфы произошла страшная авария. 50-летний водитель «Шкода Фабиа» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ZAZ Chance». В результате аварии погибли четыре человека.

50-летний житель Абзелиловского района ехал с женой и 15-летней дочкой из Магнитогорска в родное село. По дороге водитель уснул и выехал на встречку, из-за чего совершил наезд на машину. Супруга 50-летнего мужчины, водитель и два пассажира «ZAZ Chance» погибли на месте происшествия.

15-летняя девочка и пассажир встречного автомобиля получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело, виновник аварии признаёт свою ответственность за случившееся. Дело передано в Абзелиловский районный суд.