В Башкирии в упавшей с моста машине погиб человек

Сегодня, 21 апреля, в Белорецком районе произошёл трагический несчастный случай. В селе Верхний Авзян с моста упал автомобиль «ВАЗ-2199». В машине найдено тело молодого парня.
Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС сообщает, что на пульт диспетчера «Системы-112» поступило сообщение об упавшей машине. Автомобиль вылетел в реку и перевернулся на крышу. Упавшую машину удалось вытащить с помощью автокрана.
Прибывшие спасатели достали из автомобиля тело 27-летнего парня. Сейчас проводится осмотр ближайших территорий, так как других пассажиров могло унести течением. В обстоятельствах и причинах трагедии предстоит разобраться.