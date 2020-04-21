В Башкирии в упавшей с моста машине погиб человек

Сегодня, 21 апреля, в Белорецком районе произошёл трагический несчастный случай. В селе Верхний Авзян с моста упал автомобиль «ВАЗ-2199». В машине найдено тело молодого парня.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС сообщает, что на пульт диспетчера «Системы-112» поступило сообщение об упавшей машине. Автомобиль вылетел в реку и перевернулся на крышу. Упавшую машину удалось вытащить с помощью автокрана.