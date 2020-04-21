У китайских врачей от коронавируса почернела кожа

Китайские врачи, чуть не погибшие от коронавируса, рассказали о том, как у них потемнела кожа. Причиной этому стало повреждение печени. Врачи рассказали, как им пришлось бороться с вирусом в собственном организме.

В Китае нашли ещё одно необычное последствие коронавируса. Два врача, которые вылечились от вируса, обнаружили, что у них внезапно потемнел цвет кожи. Виной этому стал гормональный дисбаланс, который был вызван повреждением печени в результате заражения вирусом.