В Уфе вырубят более трех тысяч деревьев

В 2020 году в лесах Уфы вырубят три с половиной тысячи деревьев. Сегодня сотрудники «Горзеленхоза» проводили работы в Кошкином лесу, где не только убирали сухостои, но и собирали мусор. Для чего вырубают деревья – узнала корреспондент БСТ.

Прежде чем вырубать, на трухлявые деревья ставят метку. Липы, тополя, березы с гнилыми стволами – в городских лесах представляют угрозу для жителей. Поэтому сотрудники «Горзеленхоз» по плану проводят очистку леса от больных деревьев. Все срубленные деревья вывезут на утилизацию.

Сейчас ведем санитарно-выборочную вырубку леса. Это значит, что мы вырубаем сухостойные деревья, больные деревья. Сейчас будем вывозить. Это же неликвидная древесина, она не больная, она не идет никуда. Фикрат Аслямов, лесничий

Лесники не только чистят лес от сухостоя, а также собирают мусор. Пластиковые бутылки, тарелки, пакеты, телефонные зарядные устройства – всё то, что недобросовестные жители города оставляют здесь после своего отдыха. «Горзеленхоз» призывает людей убирать за собой мусор.

Основной проблемой оставляется захламление бытовым мусором, потому что горожане и гости, направляясь гулять, не удосуживаются уносить за собой пакеты с одноразовой посудой, бутылками, сигаретными пачками. Все это остается в лесном массиве. Это никак не красит наши городские леса, это формирует эффект захламленности. Максим Щербаков, начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз»