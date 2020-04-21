В Уфе вырубят более трех тысяч деревьев

В 2020 году в лесах Уфы вырубят три с половиной тысячи деревьев. Сегодня сотрудники «Горзеленхоза» проводили работы в Кошкином лесу, где не только убирали сухостои, но и собирали мусор. Для чего вырубают деревья – узнала корреспондент БСТ.
Прежде чем вырубать, на трухлявые деревья ставят метку. Липы, тополя, березы с гнилыми стволами – в городских лесах представляют угрозу для жителей. Поэтому сотрудники «Горзеленхоз» по плану проводят очистку леса от больных деревьев. Все срубленные деревья вывезут на утилизацию.
Лесники не только чистят лес от сухостоя, а также собирают мусор. Пластиковые бутылки, тарелки, пакеты, телефонные зарядные устройства – всё то, что недобросовестные жители города оставляют здесь после своего отдыха. «Горзеленхоз» призывает людей убирать за собой мусор.
В «Горзеленхозе» сейчас готовятся к посадке цветов на двух тысячах объектах. Дизайнеры подготовил все проекты. Работы стартуют в конце апреля. А к майским праздникам на улицах столицы зацветет более 260 тысяч цветов.