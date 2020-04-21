В Уфе будет отремонтирована ещё одна улица

С 22 апреля начнется ремонт ещё одной улицы в Уфе. Дорожное покрытие поменяют на улице Дмитрия Донского. Ремонтный работы осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который утвердил Владимир Путин.

Протяженность улицы составляет 1,66 км. Во время ремонта дороги будут вводить ограничительные меры для движения транспорта. Ограничение затронет только 1/2 проезжей части.

О начале ремонтных работ сообщает столичная мэрия. Администрация города просит с пониманием отнестись к временным трудностям на дороге. Все работы планируется завершить к 15 сентября 2020 года.